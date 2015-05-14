Esrardan vergi geliri önerisi



Yeşiller Partisi'nin esrarın yasallaşması talebine Hristiyan Demokrat Birlik'ten milletvekili Joachim Pfeiffer de destek verdi. Bu konuda Yeşil milletvekili Dieter Janecek'le ortak bir açıklamaya imza atan ekonomi uzmanı politikacı Pfeiffer, ancak yasal olarak piyasada bulunan esrarın organize suçlarla etkili şekilde mücadele edebileceği görüşünü savundu.

İki politikacının ortak açıklamasında, yılda yaklaşık 1 ile 2 milyar euronun adli soruşturmalar için harcandığına dikkat çekildi. Janecek ve Pfeiffer, esrar satışının yasal zemine taşınmasıyla yılda 2 milyar euroya kadar vergi geliri elde edilebileceğine de işaret etti.

Ancak Pfeiffer'e partisinden bu konuda destek gelmedi. Esrarın yasallaşmasına karşı olan Hristiyan Demokrat Birlik, esrar satışının ve yetiştirmenin cezaya tabi tutulması yönündeki tutumunu sürdürüyor. Esrarın yasallaşması önerisini Sağlık Bakanı Hermann Gröhe açık bir dille geri çevirdi.

Hristiyan Birlik partilerinin sağlık politikaları uzmanı Jens Spahn da öneriye tepki gösterdi. Sağlığın vergi gelirlerinden önde geldiğini kaydeden Spahn, esrar kullanımının serbestleştirilmesinin "sağlık politikaları açısından tamamen yanlış bir sinyal" olacağını belirtti. Spahn "Vergi gelirleri ve kaçakçılık pazarının kurutulması gerekçeleri ile işin sonunda eroin kullanımı da yasallaştırılabilir" diye konuştu.