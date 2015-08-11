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Sağlık

Esrar kullanımı, daha depresif yapmıyor

Yapılan bir araştırmaya; göre esrar kullananlar ve kullanmayanlar arasında zihinsel veya fiziksel sağlık sorunu farkı yok

11 Ağustos 2015 16:13

ABD'de erkekler üzerinde yapılan araştırmaya, erken yaşta esrar kullanmaya başlayanların ileri yaşlarda, kullanmayanlara oranla depresyon, psikoz veya astım gibi rahatsızlıklara yakalanma oranlarının daha yüksek olmadığını ortaya koydu.

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmada, 408 erkeğin 14 ila 36 yaş arası dönemleri incelendi. Araştırmaya katılanların yüzde 22'sinin kronik esrar kullanıcısı oldukları ve her hafta esrar tükettikleri belirtildi.

BBC Türkçe’nin Independent gazetesinden derlediği habere göre araştırma ekibinin başındaki isim Jordan Bechtold sonuçların 'şaşırtıcı' olduğunu söyledi. Bechtold, "Ergenlik dönemlerinde ne sıklıkla esrar kullandıklarına bakılmaksızın, elde ettiğimiz veriler esrar kullananlar ve kullanmayanlar arasında zihinsel veya fiziksel sağlık sorunu farkı olmadığını gösterdi" dedi.

Araştırmacılar, yalnızca 30 yaşlarının ortasında erkekleri inceledikleri ve kadınları incelemeye dâhil etmedikleri için sonuçların kesin olarak doğru kabul edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Doktor Bechtold, "Esrar kullanımının yasallaşması konusundaki tartışmalarda bilgilenmeye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fakat çok karmaşık bir mesele ve araştırma tek başına değerlendirilmemelidir" diye konuştu.

Esrar kullanımı ABD'nin Alaska, Colorado, Washington ve Columbia eyaletlerinde serbest.

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