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Sağlık

Esrar erkek cinselliğini öldürüyor

Kullanıcıları marihuananın cinsel isteği artırdığını iddia etse de fizikçi Rany Shamloul'un yaptığı araştırmalar tersini kanıtladı.

17 Şubat 2011 02:00

T24- Marihuana kullanıcıları maddenin cinsel isteği artırdığını iddia etse de fizikçi Rany Shamloul'un yaptığı araştırmalar tersini kanıtladı.


Kanada'daki University of Ottawa ve Queen's University ve Mısır'daki University of Cairo'de çalışmalar yapan fizikçi Rany Shamloul şu ana kadarki araştırmalar tersini söylese de marihuananın uzun vadede erkekte cinselliği ödürdüğünü ortaya çıkardı.

Bulguları 26 Ocak tarihli Sexual Medicine'daki bir makalede de yayınlanan Shamloul, önceki araştırmalarda kullanılan tekniklerin cinsel faaliyeti doğru olarak ölçmekte yeterli olmadığını ve sonuçların da bu yüzden yanıltıcı olabileceğini söyledi.

Erkeklerin cinselliklerinin en güçlü olduğu dönemde yaygın olarak marihuana kullandığını gösteren çalışmaya göre, yılda 162 milyon kişi marihuana içiyor. Bunların 22 milyonu marihuanayı her gün tüketiyor.

Sık kullanım da uzun vadede daha fazla soruna yol açıyor. Shamloul kadın cinselliği ve marihuana kullanımı üzerine araştırma sayısının yok denecek kadar az olduğunu da belirtiyor ve konuyla ilgili klinik çalışma yapılması gerektiğini dile getiriyor.

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