Esrar acıyı azaltmıyor, katlanılır kılıyor

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, esrar kullanımı ağrıları azaltmıyor, ama daha katlanılabilir bir hale getiriyor. Ancak, esrarın acı karşısındaki etkinliğinin kişiden kişiye büyük farklar gösteriyor.

Araştırmacılar, esrardaki etken maddenin beyinde ağrılarla ilgili bölümdeki faaliyeti azalttığını saptadı.

12 sağlıklı erkek üzerinde yapılan araştırmada, katılımcılara, esrarın etken maddesi olan 15 miligramlık THC (Tetrahidracanabinol) hapları, ya da hiçbir etkisi olmayan placebolar verildi. Daha sonra gönüllülerin bir bacağına, normal krema ya da yanma ve acı yaratan veren biberli krema sürüldü. Bunun ardından, acı algısı azaldıkça beyin faaliyetlerindeki değişiklikleri gösteren dörder beyin tomografisi çekildi.

Beyin tomografilerinde de, beynin acıyı algılayan bölümlerinde daha az faaliyet görüldü.

Araştırmayı yürüten ekibin başkanı Michael Lee, "THC alanlar acının kendisinde bir değişiklik bildirmedi. Ama acı, THC kullananlara daha az rahatsızlık verdi." dedi.

Lee, gelecekte kimlerin esrarı ağrı kesici olarak kullanabileceğini tahmin edebileceklerini söyledi.

Lee, "Esrarın etkisi bilinen ağrıkesiciler gibi değil. Bazı insanlarda işe yarıyor, ama bazılarında hiçbir etki yaratmıyor" şeklinde konuştu.

Glasgow Üniversitesi'nden Mick Serpell de, araştırmanın zaten bilinen bir olguyu doğruladığını vurguladı. (BBCTürkçe)