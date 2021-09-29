Esra Ersoy hakkında 'cinsel taciz' soruşturması

Kamuoyunda 'Cicişler' olarak tanınan kız kardeşlerden Esra Ersoy hakkında, Ankaralı iş insanı M.Y.'ye sosyal medya üzerinden müstehcen görüntülerini göndererek cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İş insanı M.Y., sosyal medya hesabından müstehcen görüntülerini göndererek, kendisini taciz ettiği iddiasıyla Esra Ersoy hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İş insanı M.Y., Ersoy’un gönderdiği görüntüler ile yazışmaları da delil olarak savcılığa sundu. Yapılan incelemede Ersoy’un, şikâyet sonrası görüntü ve yazışmaları sosyal medya hesabından sildiği tespit edildi.

Talimatla ifadesi alındı

Hakkında, 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'cinsel taciz' ve 'kişinin huzur ve sükununu bozma' suçlarından soruşturma başlatılan Ersoy'un talimatla Bodrum'da ifadesi alındı.

İfadesinde, suçlamaları kabul etmeyen Ersoy'un, hesabının hacklendiğini, görüntüleri kendisinin göndermediğini, şikâyetçinin iddia ettiği gibi birlikte olmak için ısrar etmediğini söylediği belirtildi. Soruşturma sürüyor.