Esra Ersoy: Dünyaca ünlü markaların reklam yüzü olamıyoruz

'Cicişler' olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler, Çeşme'de sokak ortasında kavga etti. Kardeşlerden Esra Ersoy, olayı anlatırken reklam iddialarına tepki gösterdi ve "Böyle reklam mı olur rezalet görüntüler. Böyle görüntüler yüzünden dünyaca ünlü markaların reklam yüzü olamıyoruz” dedi.

'Cicişler' olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşlerin Alaçatı'da saç saça baş başa kavgaları sosyal medyada gündem olmuştu.

Habertürk’ün aktardığına göre, Kız kardeşinin telefonunu izinsiz aldığını ve geri vermediği için kavga ettiklerini söyleyen Esra Ersoy, olayı şöyle anlattı:

"Kardeşimin telefonunu izinsiz şekilde aldım mekandan çıkarken. Sebebi anlatmam uzun sürer telefonu vermemi istedi vermedim. Birkaç kez istedi vermedim o sırada sinirlenip saçıma yapıştı. Alaçatı sokakları taşlı olduğu içinde yere düştüm.

Düşünce yerden sürükleniyormuşum gibi görünüyor. Bende inatçı olduğum için telefonu vermedim sonra insanlar geldi ayırmak için. Oda inat etti sonra biri gelip telefonu benden alıp verdi o arada da saçımı bıraktı."

Görüntülerin ardından reklam iddiaları ortaya atıldığını söyleyen Esra, "Böyle reklam mı olur rezalet görüntüler. Böyle görüntüler yüzünden dünyaca ünlü markaların reklam yüzü olamıyoruz." dedi.