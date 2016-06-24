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Esra Erol’da ırkçı olay; gelin adayı siyah talibinden korktu!

“Ben de insan değil miyim?”

24 Haziran 2016 19:20

Esra Erol'un sunduğu izdivaç programında gelin adayı İlhame, Senegal’den gelip Türkiye’ye yerleşen siyah talibini görünce korktuğunu belirtip reddetti. 

Posta’nın haberine göre,  İlhame'ye talip olarak gelen Mustafa, talibinin kendisi hakkında olumsuz görüş belirtip, "Sizden korktum" demesi karşısında "Ben de insan değil miyim?" diyerek sitem etti.

Esra Erol'da bu duruma sinirlenerek "Sen seni sevmeyen insandan kork" diyerek gelin adayına tepki gösterdi.

Stüdyodan gelen tepkiler üzerine yeniden söz alan gelin adayı "Evlenecek olan benim" dedi.

 

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Esra ErolİlhameSenegalMustafaIrkçı

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