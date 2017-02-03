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Esra Erol: Yoruldum ve bıktım!

"Bu haberlerle anılıyor olmak ağrıma gidiyor"

03 Şubat 2017 17:11

İzdivaç programı sunucusu Esra Erol, Diyanetin cuma hutbesinde evlilik programlarına yer vermesiyle ilgili olarak "Programların Meclis komisyonunda ve cuma hutbesinde konuşuluyor olması 2 yıllık çığlığımın farkına varılması demek" dedi. Erol, "Yoruldum ve bıktım" ifadesini kullandı.

Erol, sosyal medya hesabında şunları yazdı. 

"Programların Meclis komisyonunda ve cuma hutbesinde konuşuluyor olması 2 yıllık çığlığımın farkına varılması demek... Artık pes etmiştim. bu haberlerle anılıyor olmak ağrıma gidiyor! 2007 yılından beri yaptığım yayının geldiği nokta. Yoruldum ve bıktım! Evliliklerin olmadığı evlilik programları..."

 

 

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