Esra Erol: Yoruldum ve bıktım!

İzdivaç programı sunucusu Esra Erol, Diyanetin cuma hutbesinde evlilik programlarına yer vermesiyle ilgili olarak "Programların Meclis komisyonunda ve cuma hutbesinde konuşuluyor olması 2 yıllık çığlığımın farkına varılması demek" dedi. Erol, "Yoruldum ve bıktım" ifadesini kullandı.

Erol, sosyal medya hesabında şunları yazdı.

"Programların Meclis komisyonunda ve cuma hutbesinde konuşuluyor olması 2 yıllık çığlığımın farkına varılması demek... Artık pes etmiştim. bu haberlerle anılıyor olmak ağrıma gidiyor! 2007 yılından beri yaptığım yayının geldiği nokta. Yoruldum ve bıktım! Evliliklerin olmadığı evlilik programları..."