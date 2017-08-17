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Medya

Esra Erol yeni sezonda olacak mı?

İzdivaç programları, KHK ile kaldırılmıştı

17 Ağustos 2017 16:45

ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" adlı izdivaç programının, yeni sezonda kaldığı yerden devam edeceği duyuruldu. 

İzdivaç programları, olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan 689 ve 690 sayılı kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile yayından kaldırılmıştı. Ancak bu kararın "sadece uydu televizyonlarını ilgilendirdiği" şeklinde yorumlar da yapımıştı.

Esra Erol'un ekibi Instagram hesaplarından video paylaşarak izdivaç programının yakında başlayacağını duyurdu; programın kaldırılmayacağı anlaşıldı. 

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