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Esra Erol canlı yayında patronu Murdoch'ı eleştirdi: Müslüman olarak kınıyorum

Esra Erol patronu olan Fox TV'nin sahibi Rupert Murdoch'ın Müslümanlarla ilgili sözlerini 'islamofobik' olarak değerlendirdi

13 Ocak 2015 19:42

Fox TV'nin evlilik programı sunucusu Esra Erol patronu Rupert Murdoch'ın Charlie Hebdo katliamı sonrası yaptığı açıklamayı canlı yayında kınadığını söyledi.

Fox TV'nin de sahibi olan Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'un Charlie Hebdo saldırısıyla ilgili "Müslümanların çoğu barışsever olabilir ama içlerinde büyüyen Cihatçı kanserin farkına varıp ortadan kaldırana dek onlar da sorumlu sayılmalıdır" yorumunda bulunmuştu.

Fox TV'nin evlilik programı sunucusu Esra Erol, Murdoch'un bu açıklamasını 'İslamofobik' buldu. Erol, programında patronu Murdoch'un açıklamasına şu sözlerle tepki gösterdi: "Bizim kanal patronumuz Amerika'da Rupert Murdoch, biliyorsunuz ki Fransa'da bir terör eylemi oldu. Orada 17 kişi hayatını kaybetti. Dün de çok fazla sayıda katılımla insanlar birlik, beraberlik, kardeşlik bir insanlık yürüyüşü yaptılar. Şahane bir mesajdı. Fakat bizim kanal patronumuz da maalesef İslam aleminin sorumlu olduğunu ilan etti. Bu benim için islamofobik bir açıklamadır. Kendimce, Müslüman olarak kınıyorum. Bunu da belirtmek istiyorum." 

Murdoch'a Fox TV anchorman'i Fatih Portakal da "Çalıştığım şirketin patronunun sözlerine katılmıyorum. Müslümanım ve terörün bir insanlık suçu olduğunu biliyorum. Dinle ırkla alakası yok" tweet'iyle tepki göstermişti. 

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