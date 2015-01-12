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Fatih Portakal’dan patronu Murdoch'a itiraz: Terör insanlık suçudur, dinle, ırkla alakası yok!

FOX Tv ana haber sunucusu Fatih Portakal, kanalın sahibi Rupert Murdoch'ın 'Paris katliamından bütün Müslümanlar sorumludur' açıklamasına tepki gösterdi

12 Ocak 2015 17:36

FOX Tv Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, patronu Rupert Murdoch’ın "Paris katliamından tüm Müslümanların sorumlu olduğu" yönündeki açıklamasına "Terörün insanlık suçudur.Din veya ırkla alakası yok" sözleriyle tepki göstedi.

 

'Terör insanlık suçudur'

 

Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan ve kendisinin de Müslüman olduğunu hatırlatan Fatih Portakal "Çalıştığım şirketin patronununun sözlerine katılmıyorum. Müslümanım ve terörün bir insanlık suçu olduğunu biliyorum. Dinle ırkla alakası yok!.." ifadelerini kullandı.

Murdoch "Müslümanların çoğunluğu barışsever olabilir ama içlerinde büyüyen Cihatçı kanserin farkına varıp ortadan kaldırılana dek onlar da sorumlu sayılmalıdır'' demişti.

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