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Esra Elönü: Kişisel hırsları yüzünden FETÖ'cü bu diye kendi kardeşini ihbar edene şerefsiz denir

"İkinci dalga FETÖ’nün yağlarını eriten kardeşinin hakkına girme dalgasıdır"

29 Eylül 2016 17:13

Haber 7 yazarı Esra Elönü, 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında yapılan ihbarlara ilişkin olarak, "Kişisel hırsları yüzünden FETÖ'cü bu diye kendi kardeşini ihbar edene koroyla şerefsiz denir" görüşünü savundu. "Kimse kusura bakmasın ikinci dalga nedir biliyor musunuz?" diye soran Elönü, "İkinci dalga seni kardeşinden vurduran FETÖ’nün yağlarını eriten kardeşinin hakkına girme dalgasıdır! Onun ekmeğiyle geçilen dalgadır ikinci dalga" ifadesini kullandı.

Elönü'nün "İkinci dalga çok maaaanidar be!" başlığıyla yayımlanan (29 Eylül 2016) yazısı şöyle:

En geveze sessizlik. İnsanı iç sesiyle papaz eden sessizlik. Bir garip olmuşuz. Bu olay bizi “Zanlı yayınlara gark etmiş”. Bir tarafımız öfke kabarcığı diğer tarafımız da oyulmuş sinmişlik. Hobilerimiz arasında tırsmak var.

Dikkatimi çeken bir durum, 200 şehidin olduğu bir şehadet savaşının büyükbaş cehiller tarafından dalga dalga sulandırılıyor olması.

Annesinin o geceden kalma kanlı saçları avuçlarında beyazlamış bir şehit evladı burada. Diğer tarafta FETÖ işkembeciler zincirinin en mide bulandıran halkası Emre Uslu. Tıp tarihinde bir devrim  ki it omurgasıyla yaşayan tek canlı.

Evet, rehavet savaş sonrası bir Müslümanın karargahı olamaz. İhanetse, uykuyu sever. Bu cehil ordusu, uluslararası onursuzlar ağında şu toprakları hınçla hiç etme peşinde, terörü yalama derdinde olan it dilleri fazla mesaide. Şimdi DAEŞ terörünü besleyen de bunlar, her sakallıya IŞİD damgası vuran ve bunu döke saça medya diline dönüştürenler de bunlar.

FETÖ'nün salyasıyla klavyelerini yıkayan sosyal medya cehilleri Amerika’da zanın gıybetin tuzakların en butlusunu işkembeye dahil edip kafelerde kürdan eskitirken içeriye kimler alınıyor.

Kişisel hırsları yüzünden FETÖ'cü bu diye kendi kardeşini ihbar edene koroyla şerefsiz denir.

İkinci dalga mı arıyorsunuz? Kimse kusura bakmasın ikinci dalga nedir biliyor musunuz?

İkinci dalga seni kardeşinden vurduran FETÖ’nün yağlarını eriten kardeşinin hakkına girme dalgasıdır! Onun ekmeğiyle geçilen dalgadır ikinci dalga!

 Aman FETÖ operasyonuyla arada kaynasın gitsin, diyerek kardeşinin hakkını sele vermektir ikinci dalga!

Kimse kusura bakmasın kurbağalı dereye dönmüş kalbinizi vicdanınızı dalga sesiyle aklayamazsınız!

Kaçıncı dalga olursa olsun düşman şeref onur haysiyet dalında ödüllü olanları vuramaz! 

Haydi eyvallah .

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15 Temmuzdarbe girişimiFETÖ soruşturmasıkardeşini ihbarşerefsizliktir

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