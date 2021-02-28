Esra Dermancıoğlu yorumlara isyan etti: Bana Türkiye’de en fazla kadınlar hakaret ediyor

'Bir Zamanlar Çukurova’ya veda eden Esra Dermancıoğlu Enis Arıkan'ın programında yaptığı dansla gündem olmuştu. Esra Dermancıoğlu yaptığı açıklamada kendisine gelen ‘katır, ayı, öküz, yaşın gibi davran’ gibi yorumlarına tepki gösterdi.

Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde Behice Hekimoğlu rolüyle dikkat çeken Esra Dermancıoğlu diziyi veda etti. Diziye veda ettiği hafta Enis Arıkan'ın programına katılan ve dansıyla dikkat çeken Esra Dermancıoğlu kendisine gelen kötü yorumlarla ilgili konuştu.

"Bana Türkiye’de en fazla kadınlar hakaret ediyor" diyen Esra Dermancıoğlu kendisine gelen ‘katır, ayı, öküz, yaşın gibi davran’ gibi yorumlarına tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu paylaşımında "Kritik dediğin zekâ ister. Katır, ayı, öküz bunlar kritik değildir. O kadar sinirime dokunuyor ki... Hakarete en fazla maruz kaldığım kesim kadınlar. Büyük bir ihtimal önünüzde 800 çeşit börek; o börekleri böyle ağzınızdan çirkin çirkin akıta akıta o çirkin koca koca popolarınız ve çirkin selülitlerinizle ve çirkin beyin yapınız ve beyinsizliğinizle yazıyorsunuz... Yazdığınız her şey mutsuzluğunuzla öfkenizle yazıyorsunuz." dedi.