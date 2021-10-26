Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e "Squid Game" tepkisi: İçinde yer aldığın dizinin hikâyesini ne çabuk unuttun

Sunucu Esra Ceyhan, Bergüzar Korel'in izlenme rekorları kıran Netflix dizisi "Squid Game" hakkındaki yorumlarına tepki gösterdi. Ceyhan, "Yahu sen içinde yer aldığın dizinin hikâyesini ne çabuk unuttun" dedi.

Kısa sürede dünyada en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Güney Kore imzalı Squid Game dizisinin çocukların izlememesi gerektiğini söyleyen ve bu konuda çocuk sahibi olanları uyaran Korel'in sözleri Ceyhan'dan tepki gördü.

TIKLAYIN | Bergüzar Korel'den 'Squid Game' yorumu: Çocuklarınıza bu diziyi izletmeyin

Sunucu Esra Ceyhan oyuncu Bergüzar Korel'i zamanında eşi Halit Ergenç ile başrolde oynadığı Binbir Gece isimli dizisi üzerinden eleştirdi.

Esra Ceyhan, Bergüzar Korel'in açıklamasına, "Ne çabuk unuttuk! Ne ahlaksız teklifleri, ne aile içi yasak aşkları, ne şiddetin feriştahını içerek berbat dizileri. Çatır çatır ailecek bu saçmalıklar izlendi. Bunlardan birinde rol alan bir kadın oyuncu da bu günlerde şu zararlı bu yararlı aman çocuklar izlemesin diye ahkâm kesiyor. Yahu sen içinde yer aldığın dizinin hikâyesini ne çabuk unuttun" ifadeleriyle yanıt verdi.