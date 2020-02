Esra Akkaya: İşler iyice zorlaşmış, piyasa çok değişmiş

Etiyopya'dan yıllar önce iki aylık bir bebek evlat edinen ve uzun süredir herhangi bir projede görünmeyen oyuncu Esra Akkaya, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına konuk oldu. Artk projeleri değerlendireceğini söyleyen Akkaya, "Bir takım projeler için yapımcılarla görüşüyorum. Ama herkes depresif bir şekilde… İşler iyice zorlaşmış, piyasa çok değişmiş" diye konuştu.

Yıllar sonra ilk kez canlı yayına çıkan Akkaya, merak edilenlerini anlattı. Esra Akkaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Geç anne olunca her şeyi bıraktım. O kadar çok istemiştim ki çocuğum olsun onunla vakit geçireyim diye… Ama oyunculuğu bırakmadım. Zaten bırakmazsın, oyunculuk seni bırakır. Can ile birlikte dünyam değişti… Bir arkadaşım sordu, ‘annen ne iş yapıyor? O da ‘konuşuyor’ dedi. Ben de artık projeleri değerlendireceğim, oğlum oyuncu olduğumu bilsin…

"Can ile biz iki aylıkken Etiyopya’da buluştuk. Ben oraya ‘evlat edinebilir miyim’ diye gitmiştim her şeyi hazırlayıp bilinçli bir şekilde gittik. Biz evlat edinmek için Türkiye’de de görüşmeler yaptık. 40 yaşından sonra zor oluyor bu işler burada… Kalbim ‘Afrika’ dedi. Oraya gittim.

"Ben anne olduktan sonra Etiyopya evlat edinmeyi durdurdular. Bana evlat edinmeyle ilgili sorular geliyor onu ilgili makamlar daha iyi bilir bana annelik ile ilgi sorular sorarlarsa daha iyi yardımcı olurum…

"Ben oraya evlat edinmeye değil buluşmaya gittim. Allah herkese nasip etsin. Can’ı ilk gördüğümde ‘oğlum’ diye bağırdım. O iki aylıktı ama o da biliyordu, hissediyordu.

Can her şeyi biliyor bütün hikâyesini. Yanında anlatıyorum konuşuyoruz her şeyin farkında. Biz birbirimiz bulduk diyorum…

"Bir takım projeler için yapımcılarla görüşüyorum. Ama herkes depresif bir şekilde… İşler iyice zorlaşmış, piyasa çok değişmiş.

"Ben 13 yaşımdan beri ‘çocuğumu kendim doğurmayacağım, biz onunla buluşacağız’ diyordum. Bunu hep hissediyordum böyle de oldu. Can’ı Etiyopya’ya götüreceğim, orası benim için de ikinci vatan. Borcum var o ülkeye, inşallah orada da bir görevimiz varsa onu da yerine getirebiliriz.

"Can çok fazla soru soruyor, beni çok şaşırtıyor. Ondan çok şey öğreniyorum. Çok yaratıcı, beni o anlamda gençleştirdi.

"Oğlumun adı Can Alex… İki nedeni var isminin Can Alex olmasının… İleride bir iş anlaşmasına veya başka bir şey için gittiği zaman da şaşırmasın insanlar ulusal bir ismi olsun dedik. Babası da Fenerbahçeli biz de Can Alex olsun’ istedik.

"Neden Türkiye’den değil de Afrika’dan çocuk edindin diyorlar. Türkiye ya da Etiyopya değil olay biz dünyadaki bütün çocuklardan sorumluyuz. Biz çocukları ülkelerine göre veya din, dil, ırka göre ayırmamalıyız. Benim oğlum Afrika’dan oldu. Çok da iyi oldu."