Esnemek neden bulaşıcıdır?

BBC

Bu haberi okurken esneyebilirsiniz, çünkü bulaşıcı bir şey. Nottingham Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, esneme gördüğümüzde beynimizde neyin bizi esneyerek tepki vermeye sevk ettiğini araştırdı.

Uzmanlar, esnemeye esnemeyle karşılık vermemizden beynin motor fonksiyonlarıyla ilgili bölümünün sorumlu olduğunu söylüyor.

Birincil motor korteksi (beyin zarı), Tourette sendromu gibi hastalıklarda da rol oynuyor.

Dolayısıyla uzmanlar, bulaşıcı esnemeyi anlamanın, bu hastalıkların anlaşılmasına da yardımcı olabileceğini söylüyor.

Bulaşıcı esneme ekofenomeninin, bir başkasının sözlerini ve hareketlerini otomatik olarak taklit etmenin çok sık görülen bir türü.

Ekofenomoni, Tourette sendromu dışında epilepsi ve otizm gibi hastalıklarda da görülüyor.

Uzmanlar, bu olay sırasında beyinde ne yaşandığını görmek için diğerlerini esnerken izlerikleri sırada 36 gönüllünün beyin faaliyetlerini takip etti.

Güncel Biyoloji adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmada, bazı deneklere istedikleri zaman esnemeleri, bazılarına da bu isteğe karşı koymaları söylendi.

Esneme isteğinin, her insanın motor korteksinin nasıl çalıştığına ve ne kadar uyarılabilir olduğuna bağlı olduğu tespit edildi.

Transkraniyal manyetik uyarım (TMS) sistemiyle, deneklerin motor korteksindeki uyarılabilirlikleri ile bulaşıcı esnemeye eğilim artırılabildi.

TİKLER AZALTILABİLİR

Çalışmadaki ekipte yer alan Bilişsel nöropsikoloji profesörü Georgina Jackson, buluşlarının daha geniş kullanım alanları olabileceğini söyledi ve “Tourette sendromu hastalarında uyarılabilirliği azaltırsak tikleri de azaltabiliriz, bunun üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Aynı çalışmaya katılan Profesör Stephen Jackson da “Korteksteki uyarılabilirlikteki değişikliklerin nasıl nörolojik hastalıklara yol açtığını anlayabilirsek, potansiyel olarak bunları geri çevirebiliriz de” diye konuştu.

Jackson ayrıca “İlaçsız, kişiye özel tedaviler arıyoruz. TMS kullanmak beyin mekanizmalarındaki dengesizlikleri düzenlemede etkili olabilir” ifadelerini kullandı.

Empati ve esneme arasındaki ilişki konusunda başka bir araştırmaya imza atan New York Üniversitesi’nden Dr. Andrew Gallup ise bulaşıcı esnemeyi araştırırken TMS kullanmanın “özgün bir yaklaşım” olduğunu belitti.

Gallup ayrıca “Neden esnediğimiz konusunda hala çok az şey biliyoruz. Çeşitli araştırmalar bulaşıcı esneme ve empati arasında ilişki kurdu. Ancak bu ilişkiyi destekleyen kanıtlar karışık ve tutarsızdı. Bu bulgular bulaşıcı esnemenin aslında empati süreciyle ilgili olmadığına yönelik kanıt olabilir” dedi.