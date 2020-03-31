Esnaftan Koronavirüs önlemi; paraları kaynatıyor

Ordulu esnaf, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aldığı önlemler kapsamında, iş yerine gelen müşterilerden aldığı paraları, 100 derecelik kaynar suda kaynatarak dezenfekte ediyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 25 yıldır bakkal dükkanı işleten 55 yaşındaki Orhan Sarı, tüm dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan Koronavirüs'e karşı Karadeniz usulü bir çözüm buldu. Sarı, iş yerine gelen müşterilerden aldığı paraları, 100 derecede kaynattığı suyun içerisine yerleştirerek, dezenfekte ediyor, ardından da kurutuyor.

Günlük biriken paraları, belirli bir miktar birikince kaynayan suya atıp dezenfekte ettiğini ifade eden Orhan Sarı, “Biraz birikince kaynar suya atıyorum. Zaten paraları kaynar suya atıp-çıkartınca dahi yeterli oluyor, paralara zararı olmuyor. Kaynar suya atıp temizlediğim paraları sonrasında da kurutuyorum. Müşteriye verdiğim paralar da bu sayede temiz oluyor” dedi.

"Kimseyi içeri almıyorum"

Sarı, şöyle devam etti: “Paralar elden ele dolaşıyor, günlük yüz kişinin eline geçiyor. Kimisi ister istemez tükürükle bile para sayabiliyor. O yüzden ben de dikkat ediyorum. Benim de aklıma böyle bir fikir geldi. Dezenfekte etmek için çamaşır suyuna koymayı düşündüm, paranın yapısını bozacağı için vazgeçtim. Ben de bu sayede bireysel tedbirimi aldım. Dükkanın kapısını da kapattım, kimseyi içeriye almıyorum. Bir şeyler isteyenlere de kapıdan veriyorum. Takip mesafesini de koruyorum.”