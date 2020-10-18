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Esnafla diyaloğu tepki çeken Denizli Valisi, geçen ay Koronavirüs denetimi sırasında maske kullanmamış!

18 Ekim 2020 16:11

Denizli'de Vali Ali Fuat Atik, Koronavirüs denetimleri sırasında eldivensiz çalışan ve kendisini tanımayan bir döner ustasına ceza kesme talimatı verdi ve ekibine, "Kapatıyoruz" dedi. Vali Atik'in geçtiğimiz ay maske kullanmadan denetim yapmıştı.

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