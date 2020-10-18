Esnafla diyaloğu tepki çeken Denizli Valisi, geçen ay Koronavirüs denetimi sırasında maske kullanmamış!

Koronavirüs denetimleri kapsamında kent merkezinde, döner satan bir işletmeye giden Denizli Valisi Ali Fuat Atik, kendisin tanımayan ve döner kesmeye devam eden döner ustasına elinde eldiven olmadığı gerekçesiyle uyarıda bulundu ve polis ekiplerine işletme hakkında tutanak tutturup, kapatılması talimatını verdi.

Esnafa karşı üslubu tepki çeken ve ardından özür dileyen Vali Atik, geçen ay Koronavirüs tedbirlerini incelemek için ilçe ve mahallelerde denetim yapmış, denetim sırasında ise maske takmamıştı.