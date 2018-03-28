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Yaşam

Esnafın yüzde 90'ı alkol yasağına karşı

21 ilde 4 bin 691 esnaf üzerinde araştırma yapıldı

28 Mart 2018 15:39

21 ilde 4 bin 691 esnaf üzerinde yapılan araştırmada, 22.00'dan sonra alkol satışı yasağına esnafın yüzde 90.3'ü  karşı çıkıyor. 

Türkiye’de 2013 yılında yürürlüğe giren 6487 sayılı yasa değişikliğiyle alkollü içki satışı, reklam ve tanıtım konusunda getirilen sınırlamanın perakendeci esnafa olan etkileri ölçüldü. Saat sınırının alkol tüketimini düşürmediğine, kendilerini mağdur ettiğine vurgu yapan esnaf, işlerinin düzelmesi için devletten destek bekliyor.

Dünya’dan Selenay Yağcı’nın haberine göre, GMonitör’ün Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Samsun ve Tekirdağ’ı içeren 21 ilde 4 bin 691 kişi ile yüzyüze görüşerek yaptığı araştırma sonucunda esnaf, mağduriyetlerini dile getirdi.

Tütün Alkol Piyasası Denetleme Kurulu (TAPDK) tarafından yetkilendirilmiş perakende satış noktalarının yüzde 90.3’ü, saat 22:00’den sonra getirilen alkollü içecek satış yasağını desteklemediğini belirtirken, bu oran turizm bölgesinde yüzde 91.1 olarak gerçekleşti.

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Esnafalkol satışıyasa22araştırmaGmonitör

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