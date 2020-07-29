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Yaşam

Esnafın Covid-19 testi pozitif çıkınca pazarın bir bölümü kapatıldı

29 Temmuz 2020 18:28

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bazı pazar esnaflarının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca semt pazarının bir bölümü kapatıldı.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz yaptığı açıklamada, Çarşamba Pazarı'nda bazı esnafların Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, var olan tedbirleri biraz daha artırarak kısmi olarak pazar yerlerinde kapatma kararı aldıklarını söyledi. Başkan Yavuz, "Cumartesi Pazarı'nda da idari bir yaptırım uygulayacağız. Hemşehrilerimizden istediğimiz, ne olur mesafe dediğimiz kurallara uyalım, maske kurallarına uyalım, hijyen kurallarına uyalım, bunları yapalım ki sevdiklerimize zarar vermeyelim" dedi.

Başkan Yavuz, Kırıkhan Belediyesi olarak bütün tedbirleri aldıklarını, 11 kesim noktasının denetim altında olacağını belirtti. (İHA)

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