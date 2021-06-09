Esnafa hibe desteğinde ödemeler yarın başlıyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa hibe desteğinde ödemelerin yarın başlayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın esnafın iki gruba ayrılarak yapılacağını söylediği hibe desteğinde ödemeler yarın başlıyor.

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Mehmet Muş, şu ifadeleri kullandı:

"Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır."