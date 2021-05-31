Kılıçdaroğlu: 3 esnaftan 2'si hibeden yararlanamıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnafa destek paketine ilişkin olarak, "3 esnaftan 2'si hibeden yararlanamıyor" değerlendirmesini yaptı.

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun, "4 milyon 157 bin 990 esnaf borçluyken bir defaya mahsus olmak üzere 1 milyon 150 bin esnafa 3 bin lira; 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacak. 3 esnaftan 2'si bu hibeden yararlanamıyor." ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs'ta kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, esnafa destek paketini duyurdu. Erdoğan, salgın nedeniyle işlerine ara veren iki grup esnafa bir defaya mahsus 3 ve 5 bin lira hibe desteği verileceğini söyledi.

TIKLAYIN | Erdoğan: Salgın nedeniyle işlerine ara veren iki grup esnafa; bir defaya mahsus 3 ve 5 bin lira verilecek