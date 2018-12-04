Esnaf anlatıyor: “İzmirli ‘Rakımıza dokunma' diyor, eyvallah” diyen Zeybekci, Denizli'yi yönetirken ne yapmıştı?

AKP’nin İzmir adayı Nihat Zeybekci’nin yerel seçime dair Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Bugün İzmir ile ilgili şunları duymuyor değilim: ‘Rakımıza dokunma’. Eyvallah. Bugün insanların özgürce içkilerini içebildiklerini ben biliyorum” şeklindeki sözleri, Denizli’de Belediye Başkanı iken alkollü mekânlara ilişkin icraatlerini akıllara getirdi. Zeybekci’nin Belediye Başkanı olduğu dönem, Denizli Çınar bölgesinde bulunan lokal tarzı alkollü işletmelere, şehir dışına taşınmaları için tebligat gitmişti.

BirGün gazetesinden Mehmet Emin Kurnaz’ın aktardığına göre, Denizli’de 2005 yılında Çınar mevkiinde bulunan lokal tarzı alkollü işletmelerin Tabakhane bölgesine taşınması tartışması, 2013’te alkollü lokal tarzı işletmelerin alkol ruhsatlarının iptal edilmesiyle son buldu. Uzun yıllar hukuki mücadeleye sahne olan dernek lokallerinin içki ruhsatlarının iptali ve lokallerin ‘kırmızı bölge’ ilan edilen Tabakhane’ye taşınmasında etkin rol oynayan Zeybekci’ye, Denizli’de bir dönem lokal işletmeciliği yapan alkollü mekân sahiplerinden tepki geldi.

"Zeybekci ile başladı, Zolan ile devam etti"

Cem Batutlan (Av. Eski mekân Sahibi): ”Ben Çınar Meydanı’nda bulunan tanınmış bir lokalin işletmeciliğini yaptım. Asıl mesleğim avukatlık. Alkollü mekânların belli bölgelerde açılabileceğine dair bir yasa çıkardılar, buna göre bu bölge seçimini de belediyeye bıraktılar. O dönem Nihat Zeybekci’nin Belediye Başkanı olduğu Denizli Belediyesi, Tabakhane diye tabir edilen uygunsuz bölgeyi seçti. Tabii bunların amacı halkın alkol almasını engellemekti. Zeybekci döneminde elimize gelen tebligatlarla bizi şehrin ücra köşelerine taşımaya çalıştılar. Sonra davalar 2013’e kadar devam etti ve biz taşınma davasını kazandık. Ancak bu defa elimizden alkol ruhsatını aldılar. Yani kazanılmış haklarımız gereği bizi mekân işletmeye uygun olmayan bölgeye gönderemeyince, çareyi alkol ruhsatlarını almakta buldular. Sonrası tabii ki peş peşe alkollü mekânlar kapanmak zorunda kaldı. Zeybekci’nin başlattığı bu hamle, sonraki Belediye Başkanı Osman Zolan ile devam etti.”

"Amaç halkın alkol içmesini önlemek"

Atakan Güngör (Eski Mekân Sahibi): ”2005 yılında Nihat Zeybekci Denizli Belediye Başkanı iken bir karar çıktı. Bu çıkan kararda, alkollü mekânlar ‘kırmızı bölge’ kapsamı içinde olan yerlerde içilebilir dendi. Belediye encümeninde aldıkları kararda bizim ruhsatları iptal ettiler. Kırmızı bölge olarak da Tabakhane bölgesini gösterdiler. Buradaki mekânlar, iskan ruhsatı olmayan, yıkıntı dökük ve kötü kokunun yayıldığı sağlıksız bir bölgeydi. Bununla ilgili oraya gidip o bölgede eylem bile yaptık. Amaç Denizli’de alkol içilmesini engellemekti. Alkol içen insanları bu kötü yere mahkum bırakmaktı. Bir taraftan İzmir halkı rahatça alkol tüketsin buna itirazımız yok demek tamamen yalandır. İşin ilginç yanı bize Tabakhane bölgesine gidin dediler ama sonradan Çevre Bakanlığı’na çalışma yaptırıp 42 sayfalık kitapçık hazırlamışlar. Bize gidin dedikleri Tabakhane bölgesinin sıhhi olmadığı, binaların sağlıksız olduğu şeklinde bilgiler yer almış. Tabakhane’deki yer sahiplerine buna istinaden 2016’da tebligat göndermişler ve binaları yıkın demişler. 2017 Aralık ayında yıkılmayanları da kendileri yıktılar”

"Bize gösterilen yere polisler bile yaklaşamadı"

Selma Zencir(Eski mekân sahibi): ”Tam 17 yıl alkollü mekân işlettim. Denizli’de herkesin bildiği bir mekânın sahibiydik. 2005 yılında Nihat Zeybekçi zamanında Çınar Bölgesi’nde bulunan alkollü işletmelerin buradan taşınacağına yönelik tebligat elimize ulaştı. Süreç davalarla devam etti, alkollü mekânlara turizm belgesi alma zorunluluğu getirdiler. Bizleri de Tabakhane diye geçen bölgeye göndermek istediler. Bu belge kriminalize edilen, sağlıksız ve merkeze uzak bir bölge. Amaç alkollü yaşam alanlarını kapatmaktı. Bunun için Tabakhane denilen yerde eylem yaptık. Polisler bile pis kokudan çekim yapmakta zorlandılar. Zolan’ın açıklamaları samimi değil, madem insanların alkolüne karışılmayacaktı, Denizli’de neden karıştı?”