AKP'nin İzmir adayı Nihat Zeybekçi'ye 'Zeybek'li gönderme

Gaziemir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nun düzenlediği Büyükler Türkiye Şampiyonası Geleneksel Düzenlemeli Dal’da ikinci kez ülke birincisi oldu. Yarışma boyunca ekibi yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’ye gönderme bulunarak, “İzmir sadece zeybek oynarken diz çöker" dedi.

Cumhuriyet'ten Uğurcan Ülger'in haberine göre Gaziemir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nun (THOF) düzenlediği Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu oldu. Ankara’da düzenlenen şampiyonada ‘Geleneksel Düzenlemeli Dal’ kategorisinde rakiplerini geride bırakan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, “İzmir Yöresi” oyunlarıyla başarıya ulaştı. Ekip ikinci kez Türkiye şampiyonu olmanın mutluluk ve gururunu yaşadı.

Efelerin dik duruşu

Ödül töreninde konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, ekibin 32 üyesini kutladı ve onların sevinçlerine ortak oldu. Şenol, “İzmir Zeybeği ile Ankara’nın soğuk akşamını ısıtan çocuklar, sizinle gurur duyuyorum. Efelerin ruhunu ve dik duruşunu gösteren gençler hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir’in tarihinde büyük öneme sahip olan zeybek kültürüne ve oyununa vurgu yapan Şenol, bu kültürün kentin duruşunu, tavrını yansıttığını söyledi. Şenol, Ege Bölgesi’nde Kurtuluş Savaşı’nda büyük başarılar gösteren, milli mücadele ruhunun tüm Anadolu’ya yayılmasına neden olan Efe’leri de büyük bir saygıyla andığını belirterek, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlarda vatan savunmasında yer alan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinde harç olan milli ruhu simgeleyen Yörük Ali Efe, Gökçen Efe, Cafer Efe, Mestan Efe ve Emir Ayşe Efe gibi isimleri asla unutturmayacaklarını söyledi.

Şenol, “Herkes bilsin ki İzmirli olarak bizler sadece zeybek oynarken diz çökeriz. Kordon’da diz kıra kıra zeybek oynamayı hayal edenler, Ankara’dan talimatla İzmir’e gelenler, Biz sizin hayalinizi çoktan gerçekleştirdik. Ne mutlu bize bu gururu yaşatan gençlerimize” diye konuştu.

"Rehberimiz bilim"

Gaziemir Belediyesi olarak özellikle 2009 yılından itibaren CHP’li belediyecilik anlayışını her alanda yansıtmaya çalıştıklarını belirten Şenol, “Biz, göreve geldiğimizde belediyemizin kurumsal olarak hizmet verecek binası bile neredeyse yoktu. Önce kendimizi toparlayarak önümüze baktık. Kısa süre içinde Türkiye’deki belediyelere model olacak projelere imza attık. Bir yandan büyüyen Gaziemir’i şekillendirirken diğer yandan koruma-kullanma dengesini de asla göz ardı etmedik. Planlı, programlı, ekonomik koşullarını bilen bir yerel yönetim anlayışını sergiledik. Belediye olarak sadece yol, kaldırım ya da altyapı yapmadık. Kentimizde yaşayanların sosyal-kültürel alanlardaki ihtiyaçlarına da yanıt verdik. Eğitimi, bilimi rehber edindik” dedi.

Birliktelik ruhu

Şenol, Gaziemir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen spor ve kültürel etkinliklerde oluşturulan takım ruhunun birliktelik sağladığını da anlatırken, “Gençlerimiz sporla, sanatla ne kadar çok uğraşırlarsa o kadar kötü alışkanlıklardan uzak kalırlar. Bizim gençlerimiz arasında sigara içen sayısı bile yok denecek kadar az. Bugün bakıldığında büyük şehirlerde uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla mücadelede emniyet birimlerimize yardımcı oluyoruz. Genç, bilimsel bakışa sahip, geleceği gören yeni nesil kötü alışkanlıklara yakalanmıyor. Bu gençlerimize yönelen kötü niyetli kişiler de karşılık bulamıyor” dedi. Şenol, belediye bünyesinde çocuk ve gençlerin gelişimine yönelik sürekli devam eden birçok projenin kaynağının da bizzat belediye tarafından ücretsiz karşılandığına vurgu yaptı.