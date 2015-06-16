'Esmer tenliler, tatilde daha fazla güneşlensin'

Biyokimya Uzmanı Prof. Necat Yılmaz, esmer tenli kişilerin beyaz tenlilere göre daha az D vitamini sentezlediğini belirterek, esmerlerin daha çok güneşte kalmaları gerektiğini söyledi.Yılmaz'â göre, beyaz tenliler, D vitamini sentezi açısından esmer tenlilerden daha avantajlı.

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve Klinik Biyokimya Uzmanı Prof. Dr. Necat Yılmaz da bu konuya dikkat çekti.

Antalya'da yapılan bir araştırmada, D vitamini eksikliğinin kalp krizine yol açtığının tespit edildiğini söyleyen Yılmaz, değişen yaşam koşulları ve şehir hayatının insanları kapalı ortamlarda yaşamaya mahkum ettiğini, bu nedenle Antalya gibi bol güneşli bir kentte yaşayanlarda bile şiddetli D vitamini eksikliği görülebildiğini kaydetti.

Yılmaz, akut koroner sendrom tanısı alan hastalarda, kalp spazmı geçirenlere oranla D vitamini eksikliğinin üç kat daha fazla görüldüğünü vurguladı.

Açık havada daha çok vakit geçirin

Esmerlerin güneşlenerek çok daha az D vitamini sentezleyebildiğine dikkat çeken Yılmaz, "Güneş ışınlarını deri yoluyla sentezlediğimiz D vitamini için mutlaka açık havada daha fazla zaman geçirmek ve çocukları güneşe çıkarmak lazım. Vitamin D, 200'den fazla genin üretilmesinden sorumlu bir prohormon olup, kan düzeyini mililitre başına 30 nanogram üzerinde tutulması gerekmektedir. Bu nedenle de kendimizi ve çocuklarımızı açık havada daha çok vakit geçirmeye zorlamalıyız" diye konuştu.