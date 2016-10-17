'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alparslan ölecek mi, İlyas ve Meryem ne yapacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanan son bölümü hayranlarını merakta bıraktı. Dizinin son sahnesinde Alparslan'ın amcasının kurşunu ile vurulması ve bir anda yere yığılması dizinin final sahnesine damga vurdu. Özellikle sosyal meydayda tahminlerini dile getiren dizinin takipçileri Alparslan'ın ölmüş olabiliceğine ihtimal veriyor.

Yeni bölüm ile ilgili olarak ATV'de yayınlanan tanıtım yazısı şöyle:

"Yeğeni Alparslan'ın yıllardır kayıp olan annesi ile görüşüyor olduğunu öğrenen Hızır, birde Alparslan'ın dayısının derin devletin başında olduğunu öğrenince kendisine ihanet edildiğini söyledi. Alparslan'ın yaşanan olayların ardından bunları Hızır'dan sakmalası ve en sonunda dayısının da derin devletin başı oluşu bardağı taşıran son damla oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final sahnesine damga vuran an ise Alparslan'ın Hızır Çakırbeyli tarafından vuruluyor oluşuydu. Peki şimdi ne olacak? Alparslan aldığı kurşun ile ölecek mi? Yoksa bu olayı ağır yaralı olarak atlatacak mı? "