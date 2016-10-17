T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alparslan ölecek mi, İlyas ve Meryem ne yapacak?

"Benim kanımı döken adama diyecek lafım yok"

17 Ekim 2016 19:24

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanan son bölümü hayranlarını merakta bıraktı. Dizinin son sahnesinde Alparslan'ın amcasının kurşunu ile vurulması ve bir anda yere yığılması dizinin final sahnesine damga vurdu. Özellikle sosyal meydayda tahminlerini dile getiren dizinin takipçileri Alparslan'ın ölmüş olabiliceğine ihtimal veriyor. 

Yeni bölüm ile ilgili olarak ATV'de yayınlanan tanıtım yazısı şöyle:

"Yeğeni Alparslan'ın yıllardır kayıp olan annesi ile görüşüyor olduğunu öğrenen Hızır, birde Alparslan'ın dayısının derin devletin başında olduğunu öğrenince kendisine ihanet edildiğini söyledi. Alparslan'ın yaşanan olayların ardından bunları Hızır'dan sakmalası ve en sonunda dayısının da derin devletin başı oluşu bardağı taşıran son damla oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final sahnesine damga vuran an ise Alparslan'ın Hızır Çakırbeyli tarafından vuruluyor oluşuydu. Peki şimdi ne olacak? Alparslan aldığı kurşun ile ölecek mi? Yoksa bu olayı ağır yaralı olarak atlatacak mı? "

ETİKETLER

Eşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazHızır ÇakırbeyliMeryem Çakırbeyliİlyas ÇakırbeyliAlparslan ÇakırbeyliDeniz ÇakırOktay KaynarcaOzan Akbaba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24