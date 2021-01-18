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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Sabina Toziya'nın beyninde tümör tespit edildi

18 Ocak 2021 18:20

ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusunun beyninde tümör çıkınca acil olarak ameliyata alındı. Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce'nin yaptığı ameliyat sonrası Sabina Toziya'yı evine getirmek için özel uçak ayarlandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye'si Sabina Toziya'nın beyninde tümör tespit edildi. 72 yaşındaki oyuncunun ameliyatını Makedonya Sağlık Bakanı yaptı.

Sabina Toziya yılbaşı molasında ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Toziya dönüş hazırlığı yaptığı sırada bayıldı ve hastaneye kaldırıldı. Doktorlar Toziya'nın beyninde bir tümör tespit etti ve Sabina Toziya'yı ameliyata aldı. 10 saat süren ameliyattan sonra tümör tamamen temizlendi. Dört gün yoğun bakımda kalan oyuncu daha sonra normal servise çıkarıldı, Sabina Toziya'nın bugün evine götürüleceği öğrenildi.

TV100'de yer alan habere göre; başarılı geçen ameliyatın ardından Toziya'nın sağ tarafının felçli olduğu belirtildi. Fizik tedaviyle eski sağlığına kavuşması beklenen Toziya'nın beynindeki tümörün habis olup olmadığı ve kemoterapi ya da radyoterapi görüp görmeyeceği ise bugün belli olacak.

Ünlü oyuncunun daha öncesinde beynindeki tümörün varlığını hiçbir şekilde hissetmediği, baş ağrısı, yorgunluk ve bulantı gibi şikâyetinin olmadığı belirtildi.

Öte yandan gelişmelerin ardından senaryo da değişti. Hastalığının durumu göz önüne alınarak Toziya'nın cenaze sahnesi yazıldı. Dizi ekibi 4 gündür değişen senaryodaki yas ve cenaze töreni sahnelerini yetiştirmek için ara vermeden çalıştı.

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