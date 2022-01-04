Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kanal ve başrolü değiştirerek ekrana dönüyor

Atv ekranlarında yayınlanırken dizinin yapımcısı ile kanal arasındaki anlaşmazlık nedeniyle sürpriz bir şekilde sona eren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi başrol ve kanal değiştirerek yeniden ekrana dönmeye hazırlanıyor. Oktay Kaynarca'nın yeni bölümlerinde yer almayacağı dizi Blu TV ile anlaştı. Dizinin ismi de 'Son Efsane' olarak değişecek.

Yeni yayın döneminde sürpriz bir şekilde yayından kaldırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümleri ekrana gelecek mi sorusunun cevabı belli oldu. Kendisine has bir izleyici kitlesine sahip olan EDHO, dizinin yapımcısı Raci Şaşmaz ve yayıncı kanal Atv arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle sona ermişti. Oktay Kaynarca'nın Hızır rolüyle izleyici karşısına çıktığı dizinin yeni yayın mecrası dijital platform Blu TV oldu.

Son bölüm film olacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz BluTV'de film olarak yayınlanacak ve telif hakları dolayısıyla ismi değişecek. Son bölümünün montajlayarak film haline getirilecek filmin adı ise 'Son Efsane' olacak.

Oktay Kaynarca oynamayacak

Yapımın dizi versiyonu şubat ayında çekilecek ve başrolde İlyas Çakırbeyli'yi canlandıran Ozan Akbaba olacak. Dizinin Hızır'ı Oktay Kaynarca hapiste, Atv'nin "Okul Yolunda" dizisiyle anlaşan Yunus Emre Yıldırımer de yurt dışında sürgünde gösterileceği için dizide yer almayacak.