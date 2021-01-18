Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibini yıkan haber!

Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncularından Sabina Toziya'nın beyninde tümör çıkınca acil olarak ameliyata alındı. Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce'nin yaptığı ameliyat sonrası Sabina Toziya'yı evine getirmek için özel uçak ayarlandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye anası Sabina Toziya'nın beyninde tümör tespit edildi. 72 yaşındaki oyuncunun ameliyatını Makedonya Sağlık Bakanı yaptı. Atv yönetimi sevilen oyuncu için gerektiği taktirde özel uçak kaldırmak için harekete geçti.

Dizinin 72 yaşındaki Hayriye anası ülkesi Makedonya'dan dönüş hazırlığı yaptığı sırada bayıldı ve hastaneye kaldırıldı. Doktorlar usta oyuncunun beyninde bir tümör tespit etti ve ameliyata alındı.



10 saat süren ameliyattan sonra tümör tamamen temizlendi. Dört gün yoğun bakımda kalan oyuncu daha sonra normal servise çıkarıldı, Sabina Toziya'nın bugün evine götürüleceği öğrenildi.

Sağ tarafına felç indi

Son gelen haberlere göre usta oyuncunun sağ tarafı şu an felçli. Fizik tedaviyle eski sağlığına kavuşması beklenen Toziya'nın beynindeki tümörün habis olup olmadığı ve kemoterapi ya da radyoterapi görüp görmeyeceği ise bugün belli olacak.

Senaryo revize edildi

Sabina Toziya'nın yaşadığı üzücü olay dizinin senaryosunun da değişmesine neden oldu. Hastalığının durumu göz önüne alınarak usta oyuncuyla ilgili cenaze sahnesi yazıldı.



Dizi ekibi 4 gündür değişen senaryodaki yas ve cenaze töreni sahnelerini yetiştirmek için ara vermeden çalıştı.