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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oyuncu değişikliği: İlker Aksum Covid-19'a yakalandı, kadrodan çıkarıldı

İlker Aksum'un, karantina süresi dolunca "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ekibine tekrardan katılacağı açıklandı

16 Ekim 2021 16:20

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"a konuk oyuncu olarak katılması planlanan İlker Aksum Koronavirüs'e yakalandı. Aksum'un yerine ekibe Emre Karayel dahil oldu.

ATV’de izleyicilerle buluşan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin 7. sezon çekimleri başladı. Diziye konuk oyuncu olarak katılacak olan İlker Aksum'un Covid-19'a yakalanması nedeniyle kadroda zorunlu bir değişikliğe gidildi.

Tv100'ün haberine göre, Uğur Yücel, Levent Ülgen, Servet Pandur, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Tardu Flordun, Erem Vurdem, Burcu Binici ve Alara Turan gibi isimlerin kadrosuna dahil olduğu diziye İlker Aksum da konuk oyuncu olarak katılacaktı. Ancak Koronavirüs testi pozitif çıkan Aksum'un yerine ekibe Emre Karayel dahil oldu.

İlker Aksum'un, karantina süresi dolunca "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ekibine tekrardan katılacağı açıklandı. 

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