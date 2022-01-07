Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 165 milyon liralık dava

ATV'nin çok izlenen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), yedinci sezonuyla dönmesi beklenirken ani bir final kararı alınmış ve ekranlara veda etmişti. Sevilen dizinin bir dijital platformda farklı bir isimle ve kadrosunda Oktay Kaynarca olmadan devam edeceği gündeme geldi.
ATV dava açmaya hazırlanıyor
Snob Magazin'in haberine göre; yapımın farklı bir platformda yayınlanacağı haberlerinin ardından ATV'nin, yapımcı şirket BVB Film Yapım Prodüksiyon A.Ş. ve senarist Bahadır Özdener'e 165 milyon TL'lik dava açacağı iddia edildi.
Konuya ilişkin edinilen bilgiye göre; "EDHO dizisinin bütün haklarının ATV'de olduğu, başka bir kanalın veya yapımcının bu diziyi veya bir benzerini her ne isim ve şekilde olursa olsun yapmasının ve yayınlanmasının mümkün olmadığı" öğrenildi.