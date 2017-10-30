Eskişehir'de MHP'nin eski yöneticilerinden toplu istifa

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, aralarında MHP\'nin il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu bir grup eski yönetici, partilerinden istifa etti. Eski yöneticilerin Meral Akşener\'in İyi Parti\'sine geçecekleri belirtildi.

MHP\'nin eski il ve ilçe yöneticileri, Eskişehir\'de bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, aralarında MHP\'nin 4 eski il başkanı ile yardımcıları, ilçe ve belde eski başkanlarının bulunduğu 20 kişinin partiden istifa ettiği açıklandı. İstifa edenler adına ortak basın açıklamasını okuyan MHP eski il başkanı Avukat Ahmet Vural, şöyle konuştu:

\"16 Nisan 2016\'da yapılan Anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarına göre, ülkemizi başarılara götüren ortak aklın yerini tek adamın aklı almıştır. Bu tam bir geriye gidiştir. Seçilecek tek adamın kim olduğu önemli değildir. Cumhurbaşkanı kim olursa olsun, hangi partiden olunsa olsun kararları tek adam vereceği için çok ciddi sakıncalar doğuracaktır. Dahası bu sistem iki partiye dayalı olacağı için başta MHP olmak üzere diğer partiler bütün etkinliğini kaybedecek ve zamanla yok olup gideceklerdir. Ülkenin bu aşamaya gelmesinde maalesef AKP ile işbirliğinde sakınca görmeyen MHP yöneticilerinin önemli katkıları olmuştur.\"

Demokrasinin vazgeçilmez temel unsurlarından olan siyasi partilerin içinde de demokratik kuralların işletmesinin çok önemli olduğunu ve demokrasinin olmazsa olmaz şartlarının başında geldiğini kaydeden Vural, şunları söyledi:

\"MHP tüzüğünün açık hükümlerine rağmen parti içinde demokrasi kuralları bir türlü işletilememiştir. Tüzüğün uygulanması için verilen büyük mücadeleden netice alınamamıştır. Burada bulunan arkadaşlarımın her biri Başbuğ Türkeş\'e ve MHP\'ye sadakatle bağlı, 9 Işık İlkeleri\'ne özellikle de \'Şahsiyetçilik\' ilkesine inanmış, partinin değişik kademelerinde il başkanlığı, ilçe başkanlığı, belediye başkanlığı ve ülkücü kuruluşlarda başkanlıklar yapmış, yönetimlerde görev almış, kendisini MHP\'ye adamış, bu yolda ömürlerini tüketmiş dava adamlarıdır. Tüm bu nedenlerle; ülkemizde siyasal iklimin değişmesinin dışında başka sağlıklı bir yol kalmamıştır. Türkiye\'nin bu kötü gidişine \'dur\' demek, demokratik parlamenter sistemin yeniden tesisini sağlamak, Türk unsuruna dayalı üniter Türk devletinin ilelebet yaşamasını sağlamak ve Türklüğün bekası için iyi bir karar alıyor, MHP\'den istifa ettiğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.\"



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