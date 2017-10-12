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Kültür-Sanat

Eskişehir'de İlber Ortaylı'ya yoğun ilgi

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'deki Kitap Fuarı'nda imza günü düzenleyen tarihçi ve yazar Prof

12 Ekim 2017 21:49

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'deki Kitap Fuarı\'nda imza günü düzenleyen tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, okurlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Uzun kuyruk oluşturan okurlarına kitaplarını imzalayan Ortaylı, \"Gençlerin kitap okumasından memnunum\" dedi.
Eylül Fuarcılık tarafından organize edilen \'Eskişehir 2\'nci Kitap Fuarı\'nda tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için imza günü düzenlendi. Hürriyet Gazetesi yazarı da olan Ortaylı\'ya Eskişehirli okurları büyük ilgi gösterdi. Prof. Dr. İlber Ortaylı\'ya kitap imzalatmak isteyen yüzlerce kişi, uzun kuyruklar oluşturdu. 
Eskişehirlilerin kendisine gösterdiği ilgiden memnun kaldığını belirten Ortaylı, \"Eskişehirliler zaten hep kitap okurlar. Yani burası okuyan bir yerdir. Benim çocukluğumda bile öyleydi. Türkiye kitap okumazken, burası böyle okurdu. Gençlerin çok kitap okumasından memnunum. Yalnız bir şeyden şikayetçiyim. Bazı gençler, ismini bile telaffuz edemiyor. Dişinin arkasından telaffuz ediyorlar, ben de duyamıyorum\" dedi.

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