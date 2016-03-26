Eskişehir’de halk otobüsü iki kız kardeşe çarptı; 1'i öldü, diğeri yaralı

Eskişehir’de özel halk otobüsünün çarptığı üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rumeysa Ünsal öldü, ablası Yağmur Ünsal yaralandı. Polis tarafından olay yerine bir kilometre mesafede durdurulup gözaltına alınan otobüsün şoförü, kazayı fark etmediğini öne sürdü.

Kaza, akşam saatlerinde Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Ferdi Yurtseven yönetimindeki 26 H 0138 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Yağmur Ünsal ile kardeşi Rumeysa’ya çarptı. Halk otobüsü, içindeki yolcularıyla birlikte yoluna devam ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Rümeysa Ünsal, ekiplerin tüm çabasına karşın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan ablası 27 yaşındaki Yağmur Ünsal ise Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yağmur Ünsal’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İki kız kardeşe çarpan özel halk otobüsü, aynı cadde üzerinde kaza yerine yaklaşık bir kilometre mesafede polis ekipleri tarafından durduruldu. Gözaltına alınan otobüs şoförü Ferdi Yurtseven, kazanın farkına varmadığını bu nedenle yoluna devam ettiğini öne sürdü. Yolculardan bazıları ise havanın yağışlı ve caddenin karanlık olması nedeniyle olayı göremediklerini, ancak otobüsün sol tarafından bir çarpma sesi duyduklarını söylediler.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaşlı Bakımı Bölümü öğrencisi olduğu belirtilen Rumeysa Ünsal’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.