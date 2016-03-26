T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Eskişehir’de halk otobüsü iki kız kardeşe çarptı; 1'i öldü, diğeri yaralı

Tedaviye alınan Yağmur Ünsal’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

26 Mart 2016 11:59

Eskişehir’de özel halk otobüsünün çarptığı üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rumeysa Ünsal öldü, ablası Yağmur Ünsal yaralandı. Polis tarafından olay yerine bir kilometre mesafede durdurulup gözaltına alınan otobüsün şoförü, kazayı fark etmediğini öne sürdü.

Kaza, akşam saatlerinde Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Ferdi Yurtseven yönetimindeki 26 H 0138 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Yağmur Ünsal ile kardeşi Rumeysa’ya çarptı. Halk otobüsü, içindeki yolcularıyla birlikte yoluna devam ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Rümeysa Ünsal, ekiplerin tüm çabasına karşın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan ablası 27 yaşındaki Yağmur Ünsal ise Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yağmur Ünsal’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İki kız kardeşe çarpan özel halk otobüsü, aynı cadde üzerinde kaza yerine yaklaşık bir kilometre mesafede polis ekipleri tarafından durduruldu. Gözaltına alınan otobüs şoförü Ferdi Yurtseven, kazanın farkına varmadığını bu nedenle yoluna devam ettiğini öne sürdü. Yolculardan bazıları ise havanın yağışlı ve caddenin karanlık olması nedeniyle olayı göremediklerini, ancak otobüsün sol tarafından bir çarpma sesi duyduklarını söylediler. 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaşlı Bakımı Bölümü öğrencisi olduğu belirtilen Rumeysa Ünsal’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

eskişehirölüyaralıotobüs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24