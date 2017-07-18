Eskişehir’de avukatların yargılandığı 'FETÖ' davasında karar çıktı

Eskişehir'de, ‘FETÖ/PDY’ yapılanmasına yönelik 8'i tutuklu 15 avukatın yargılandığı davada, 13 sanığa 3 yıl 9 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü duruşmasında sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, 8 tutuklu sanığa 3 yıl 9 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Heyet ayrıca, tutuklu sanıklardan 3'ünün cezaevinde bulundukları süre göz önüne alınarak tahliyelerine hükmetti.

Tutuksuz sanıklardan Zehra Gürkale'nin beraatına karar veren heyet, diğer 5 tutuksuz sanığa da 3 yıl 9 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi. Öte yandan heyet, firari olan sanığın 15 gün içinde adli makamlara ifade vermemesi durumunda mal varlığına tedbir konulmasına hükmetti.