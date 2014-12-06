Eskişehir'de ataması yapılan 110 okul müdüründen 100'ü Eğitim Bir-Sen'li!

Eskişehir’de, müdürlük makamı boş olan 169 okuldan 110’una atama yapıldı. Mülakat puanlarına göre yapılan atamalarda, atanan 110 müdürden 100’ünün hükümete yakınlığı ile bilinen Eğitim Bir-Sen üyesi olması dikkat çekti. Geriye kalan 10 okul müdürünün 7’si Türk Eğitim-Sen, 3 ise her hangi bir sendikaya üye olmayan kişilerden oluşuyor.

Mehmet Kuru’nun CHA’da yer alan haberine göre, müdür atamalarına tepki gösteren Eğitim Sen Şube Başkanı Serkan Demir, atamalarının kişilerin üyesi olduğu sendikaya göre atama yapılacağı yönündeki uyarıların haklı çıktığını söyledi. Sözlü mülakat puanında 70 ve üzeri puan alanların yüzde 80'inin Eğitim Bir Sen üyesi iken bu son atamada bu oranın yüzde 95'in üzerine çıktığını kaydeden Başkan Demir, “Mülakatta en yüksek puanları alanların, Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube kongresinde yönetime girmeleri tesadüf müdür'? Elbette değildir ve yönetime girenlerin de neredeyse tamamı da okul müdürü olmuştur. Yandaş ve müdürlerle dolu bir sendika gerçekten kulağa hoş geliyor.” diyerek tepkisini dile getirdi.

Demir, “14 Mart 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kanun ile okul müdürlerinin vali tarafından görevlendirilmesi kararı ile başlayan ve 10 Haziran 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile devam eden sürecin skandallarla ve kayırmacılıkla boyut atlayarak devam ettiğini” savundu. Demir, şöyle devam etti:

‘Bu atamalar vicdanları yaralamaya devam etmiştir’

“Gerek eski okul müdürlerinin puanlanması ve ataması gerekse müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme ile ilgili verilen sözlü mülakat puanları ve geçtiğimiz günlerde ilimizde gecikmeli de olsa duyurulan atamalar, kadrolaşma hamlesinin önemli halkası olmuş ve vicdanları yaralamaya devam etmiştir. Eğitim sisteminin 'AKP ile imtihanı' sancılı bir şekilde devam etmektedir. Böylece 'her okulda bir vali olacak' uyarılarımızın ne anlama geldiği bugün tüm çıplaklığı ile ortaya çıkmıştır.”

‘Sözlüden 70 ve üzeri alan hiç bir üyemiz müdür yapılmadı’

Sözlü mülakat puanında 70 ve üzeri puan alanların yüzde 80'inin Eğitim Bir Sen üyesi iken bu son atamada bu oranın yüzde 95'in üzerine çıktığını kaydeden Demir, “Sendikamız üyesi olup sözlü mülakattan 70 ve üzeri puan alan hiç bir arkadaşımız atanamamıştır. Sürekli öğretmenlerin yetersizliklerinin gündeme getirenler atanan idarecilerdeki eksikleri görmezden gelmektedirler. Çocuklarımızı emanet edeceğimiz bu müdürlerin kabiliyet ve davranışları ile ilgili yeterliliklerini kamuoyuna bırakıyoruz” diye konuştu.

Ellerinden gelse kendileri gibi düşünmeyenleri başka gezenlere gönderecekler

“İktidardan yana sendikalara üye olmayan öğretmenlerin, yönetici pozisyonundan açıkça dışlandığını” ifade eden Demir, “Bize öğretmenliği dahi çok görenler, ellerinden gelse kendileri gibi düşünmeyenleri başka bir gezegene gönderecekler.” dedi.

“Kendi koydukları keyfi kuralları 'milli irade' masalı sosuna bulayanlar, herkesin kendilerine boyun eğmesini beklemektedirler” diyen Demir, “Bir kez daha ifade etmek isteriz ki, çok beklerler. Yaklaşımları ile eğitimi hızla ortaçağ karanlığına götüren ve toplumu otoriter anlayışa mahkûm eden iktidarın, 'dikensiz gül bahçesi' yaratma hayalleri sonuç vermeyecektir. Bu son atamalarla ortaya çıkarılan iklime karşı her zemin ve platformda mücadele edeceğiz.” ifadesini kullandı.

