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7 bin okul müdürü görevinde alındı

Milli Eğitim Bakanlığı, 4 yılını dolduran 16 bin okul müdürünü görevden aldı, bu kişilerden 7 bininin müdürlüğüne son verildi

22 Ağustos 2014 19:18

Milli Eğitim Bakanlığı, 4 yılını dolduran okul müdürlerinin görevine son verdi. 4 yılını doldurmuş toplam 16 bin okul müdüründen 7 bini müdürlükten alındı. Milli Eğitim Bakanlığı boşalan müdürlükler için yeni atamalara da başladı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, MEB bünyesinde toplam 40 bin okul müdürü bulunuyor. 4 yılını dolduran 16 bin okul müdürü için okulun en kıdemli öğretmeni, kıdemi en az olan öğretmeni, okul aile birliği üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü heyeti değerlendirme yaptı, puan verdi.

Bu değerlendirmeler sonucunda puanı 75'in altında alan kalan 7 bin okul müdürünün görevine son verildi. 

Bu okul müdürleri öğretmenliğe geri dönecek ya da boş okul müdürlüklerine talip olabilecek.

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