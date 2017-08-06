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Yaşam

Eskişehir'de ağaca çarpan araba ikiye bölündü; 2 kişi hayatını kaybetti!

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

06 Ağustos 2017 16:13

Eskişehir'de sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaca çarparak ikiye bölündü. Kazada, otomobili kullanan 19 yaşındaki Hasan Yılmaz ile yanında oturan arkadaşı 17 yaşındaki Umut Kayır öldü.

Kaza, İsmet İnönü 2 caddesi Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Eczacılık Fakültesi yakınında meydana geldi. Hasan Yılmaz yönetimindeki 26 RL 486 plakalı otomobil, direksiyon kontrolünün kaybolması sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. İkiye bölünen otomobilde sürücü Hasan Yılmaz ile yanında oturan arkadaşı Umut Kayır kaza yerinde öldü. Ölen 2 gencin cesetleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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