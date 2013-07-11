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Eskişehir Valisi, Korkmaz'ın ölümünün faturasını eylemcilere çıkardı

Eskişehir Valisi Tuna, Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili, 'Kendi arkadaşlarına bile zarar verip 'Polis yaptı' süsüne büründürmeye çalışıyorlar' dedi

11 Temmuz 2013 17:29

Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde bir grubun saldırısına uğrayan ve uzun süre yoğun bakımda kalan Ali İsmail Korkmaz dün yaşamını yitirdi. Eskişehir'de yaşanan bu korkunç olayın ardından, CNN Türk Eskişehir Valisi'ni telefonla canlı yayına bağladı. Canlı yayında Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne neden olan darp olayını polisin yapmadığını söyleyerek, "Kendi arkadaşlarına bile zarar verip 'polis yaptı' süsüne büründürmeye çalışıyorlar" dedi.


Ali İsmail Korkmaz'ı kim öldürdü?

 

Nevşin Mengü, programına konuk olarak aldığı Eskişehir Valisi'ne ilk olarak “Ali İsmail Korkmaz'a darbeyi vuran kim?” diye sordu. Vali Güngör Azim Tuna'nın “Bunu yapan kesinlikle Türk polisi değil. Olaya birtakım kişiler karıştı. Kendisi hastaneye gidiyor geliyor. Birkaç hastane… Sonradan birtakım şeyler gelişiyor” dedi.
Nevşin Mengü'nün “Birtakım kişiler kim?” sorusuna ise Vali Tuna, “Aşağı yukarı 40 civarında kamera görüntüsü topladı arkadaşlar ve savcılığa götürdüler. Şuan bir adli aşamadayız. Süreç devam ediyor. Yani o muallak kişilerin kim olduğuna yönelik tespit yapılamadı hâlâ” yanıtını verdi.

 

Biraz daha hassas olalım

 

Nevşin Mengü ile Vali Güngör Azim Tuna'nın konuşması şöyle devam etti:


Vali Tuna: Gezi Parkı eylemleriyle ilişkili o günlerde bütün Türkiye’de olduğu gibi burada da hadiseler yaşadık. Bir takım gruplar işi provoke etmeye çalıştılar hatta aldığımız duyumlara göre kendi arkadaşlarına zarar verip ‘polis yaptı’ süsüne büründürmeye çalışan gruplar oldu. Bu tür durumlar varken farklı bir görüntü yaratmaya gerek yok.

Nevşin Mengü: Biz bir görüntü yaratmaya çalışmıyoruz. Sadece sorulara yanıt bulmaya çalışıyoruz.

Vali Tuna: Bu konuda biraz daha hassas olalım yani.

Nevşin Mengü: Biz hassas davranıyoruz zaten. Onun için yayına aldık sizi. Hassas bir şekilde üzerine gidelim ve en azından yanıt bulalım diye.

 

Otopsi raporu cinayeti doğruladı

 

Bugün hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın otopsi raporunda Ali'nin ölümünün "kafa travmasına bağlı beyin kanaması ve buna bağlı komplikasyonlar" sonucu gerçekleştiği belirtilirken, ölümün kalp rahatsızlığı sonucu gerçekleşmediği vurgulandı.

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