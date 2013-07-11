Ankara'da Ali İsmail Korkmaz için toplananlara palalı saldırı

Gezi Parkı eylemlerine destek için Eskişehir’de gösterilere katılan, ardından kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülen Ali İsmail Korkmaz’ın hayatını kaybetmesi Ankara’da da protesto edildi.

Hurriyet.com.tr'nin haberine göre, Kennedy Caddesi'nde toplanan gruba önce dağılın uyarısı yapan polis, göstericilerin dağılmaması üzerine TOMA ve Akrep'lerle müdahalede bulundu. Dikmen'de araçlardan ellerinde palalarla inen bazı kişiler göstericilere saldırdı.

Tunalı’da toplanan yaklaşık bin kişilik grup sloganlar atıp Kennedy Caddesi’ne yürüdü. Burada toplanan grup oturma eylemi yaptı. Grup "Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür", "Ali’nin katili AKP’nin polisi", "katiller hesap verecek" sloganları attı. Çevik kuvvet polisi Kennedy’nin girişinde barikat kurarak güvenlik önlemleri aldı. Bu arada cadde girişine 2 TOMA ve akrep getirilerek önlem alındı.

Yaklaşık 1 saat beklemenin ardından polis önce göstericileri uyardı. Göstericilerin dağılmaması üzerine ıse polis TOMA'larla göstericilere müdahalede bulundu. Polisin tazyikli suyla müdahalesinin ardından göstericiler ara sokaklara dağıldı. Polis, TOMA ve Akrep'lerle ara sokaklarda takibi sürdürdü.

Ankara'da da palalı saldırgan

Dikmen'de 250 kişi toplanarak Ali İsmail Korkmaz için eylem yaptı. Yürüyerek Kızılay'a inmek isteyen gruba, polis barikat kurarak yürüyüşlerine izin vermedi. Bu arada yolun trafiğe kapatılması üzerıne bazı göstericilerle vatandaş arasında gerginlik yaşandı. Araçlardan ellerinde palalarla inen bazı kişiler göstericilere saldırdı. Kimsenin yaralanmadığı olaylara polis müdahale etmedi.