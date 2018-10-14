Eskişehir Türkiye'nin en güvenli, dünyanın 12. en güvenli şehri seçildi

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CHP’li Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in belediye başkanlığını yaptığı Eskişehir, Türkiye’nin en güvenli şehri seçildi. İç Anadolu kenti, dünyanın da en güvenli 13. şehri oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili Twitter hesabından “Türkiye’nin en güvenli şehri seçilen Eskişehir’den tüm yurttaşlarımıza mutlu bir hafta sonu diliyoruz!” paylaşımında bulunurken; CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de şunları söyledi:

“Sevgi ve hoşgörüyle birlikte yaşamanın kenti #Eskişehirimiz Türkiye'nin en güvenli, dünyanın 12. güvenli şehri seçildi. Bir kez daha gurur duyduk! #ŞehirEskisehir. Hayalimiz #EskisehirGibiBirTürkiye.”

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet’in yaptığı araştırmaya göre, 2018’in ilk yarısında dünyanın en güvenli kenti, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi oldu. İkinci sırada Katar’ın başkenti Doha, üçüncü sırada da Japonya’nın Osaka kenti yer aldı. Türkiye ’nin en güvenli şehri de Eskişehir listede 12. sırayı aldı.