Eskişehir'de Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti: 20 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de Onur Haftası için toplanan kitleye polis müdahale etti. Grubun bir araya gelmesini ve pankart açmasını engelleyen polis, 20 göstericiyi gözaltına aldı.

Eskişehir’de LGBT+ Onur Haftası adı altında İstiklal Mahallesi’ndeki Porsuk Çayı Adalar mevkiinde farklı noktalarda bir araya geldi.

Eskişehir Valiliği’nden herhangi bir yürüyüş izni olmadığı belirtilen göstericilere polis uyarılarda bulunarak müdahale etti.

Farklı sokaklarda ve buluştukları kafede slogan attığı gerekesiyle 19 kişi ile 1 avukat gözaltına alınarak ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Bazı vatandaşlar ise polisin gözaltı uygulamasına direnirken, kısa süreli arbedeler yaşandı.

Adalar mevkiinde bir grup avukat ile polis ekipleri arasında tartışma çıktı. Avukatlara dağılması yönünde uyarı anonsları yapılırken, grubun etrafı Çevik Kuvvet ekiplerince sarıldı. Avukatlar, görüşmelerinin ardından gözaltı işlemi uygulamadan bırakıldı.

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