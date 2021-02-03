Eskişehir'de çiftçiler dert yandı: 22 bin liralık borç 150 bin lira oldu, bu işin içinden nasıl çıkacağız!

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Eskişehir’in Mihallıççık ilçesinde çiftçiler kendisini dinlemeye gelen CHP Milletvekili Utku Çakırözer’e dert yandı. Çiftçiler ödeyemedikleri borçlarının katlanarak arttığına dikkat çekerken, çiftçi Ali Yücel "Tarım Kredi Kooperatifine olan 22 bin liralık borcum olmuş 150 bin lira. Tarlalarımızın yarısını bankalar sattı. Traktörlerimiz hacizle elimizden gitti. Biz bu işin içinden nasıl çıkacağız?" dedi.



CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir’in Mihallıççık ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi. Mihallıççık’ın Dağcı köyünde çiftçilik yapan Ali Yücel 22 bin lira olan borcunun 150 bin liraya kadar çıktığını dile getirerek, "Tarım Kredi Kooperatifine, bankalara olan borç faizlerine güç yetiştiremiyoruz. Benim 22 bin lira olan borcum 150 bin lira olmuş. Belki de daha fazla. Korkumuzdan borcumuzu öğrenmeye gidemiyoruz bile. Hareket edecek noktamız yok. Ziraat Bankası bizi mahvetti. Tarlamızı, traktörümüzü sattı. Biz nasıl çıkacağız bu işin içinden" dedi.

"Meralarımız bomboş, 15 traktörden 8'i gitti"

Diközü Mahalle Muhtarı Ali Osman Arslan ise, köydeki 15 traktörden 8’inin satıldığına dikkat çekerek, "Çiftçinin Tarım Kredi Kooperatifi ile bankaya olan borçlardan dolayı köydeki 15 traktörden 8’i gitti. Hibe desteklerinden, banka kredilerinden hiç faydalanamıyoruz. Pancar ekiyoruz. Eksik verirsen ceza var, fazla verirsen yine ceza var. Köyümüzde hayvancılık bitti. Meralarımız bomboş. Cumhurbaşkanı destek hibeler açıklıyor ama biz hiçbirinden faydalanamıyoruz. Mart’ta gübre saçacağız desteklerin hiçbiri ödenmedi" dedi.

"Soğanlar depoda çürüyor"

Çiftçiler, milletvekili Çakırözer’e, "Tarım ve Orman Bakanı pandemide çiftçiye ‘ne ekerseniz ekin, arkanızdayız’ dedi. Soğan ektik, soğanları alan yok, depoda çürümeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kırsala dönüş için adını bilmediğimiz hibeler açıklıyor. Çiftçi bu desteklerin hiçbirinden faydalanamıyor" siteminde bulundu.

"Acil destek verilmezse üreten çiftçi kalmayacak"

Çiftçileri dinleyen CHP’li Çakırözer ise, iktidarın tarım politikasını eleştirerek, "Eskişehir’in hangi köyüne gidersek gidelim çiftçi dert yanıyor. Katlanarak artan borçlarından dert yanıyor, hacizden dert yanıyor. Çiftçilerin tarlaları, traktörü, ineği borçlar, icralar nedeniyle satılmış. Çiftçi üretemiyor.



2002 yılında 26 milyon 579 bin olan ekilen tarım alanımız 2019'da 23 milyon hektara düşmüş durumda. Üç Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor artık. Çiftçi çaresiz. Çiftçiyi desteklemek için kurulan kurumlar çiftçinin elinde, avucunda ne varsa satmış. Acil destek sağlanmazsa çiftçimiz üretemeyecek" dedi.

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