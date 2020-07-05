Eskişehir'de ''Küçük Prens Kitap Müzesi'' oluşturuldu

Eskişehir'de, Antoine de Saint-Exupery'nin kaleme aldığı dünya edebiyatının sevilen hikaye kitabı "Küçük Prens"in farklı dillerde 2 bin basımından oluşan "Küçük Prens Kitap Müzesi" ziyaretçilerini bekliyor.

Fransız yazar Antoine de Saint-Exupery'nin 1943'te ABD'de yazdığı masal türündeki kitabın hayranı olan Eskişehir Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Ali Lidar, bu eseri toplamaya başladı. Biriktirdiği "Küçük Prens" kitaplarını çeşitli fuarlarda sergileyen Lidar, daha sonra okul idaresine ait lojman olarak kullanılan binada kitaplarının yer aldığı bir müze kurma fikri üzerine kolları sıvadı. Yaklaşık bir yıllık çalışma sonunda farklı dillerde 2 bin "Küçük Prens" kitabının yer aldığı "Küçük Prens Kitap Müzesi" oluşturuldu.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle resmi açılışı yapılamayan ancak sınırlı sayıda ziyaretçinin alınabildiği müzeye gelenler, özel olarak hazırlanan bölümde "Küçük Prens" ile fotoğraf çektirme imkanı da bulabiliyor.