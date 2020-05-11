Eskişehir Büyükşhir Belediyesi ve STK'ların karşı çıktığı siyanürlü atık depolama tesisi için ÇED olumlu raporu verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Eskişehir'de yapılması plananan ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarının karşı çıktığı ikinci siyanürlü atık depolama tesisi için 30 Nisan'da “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararı verdiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'a konuşan Çakırözer, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

“Büyükşehir belediyemiz, vatandaşlar, sivil toplum örgütlerimiz karşı. Eskişehir siyanüre karşı hukuk mücadelesi verecek. Çünkü öncelikle 40 hektar mera alanı yok olacak. Hayvancılık yapılamayacak. Altını ayıklarken siyanür ile birlikte kurşun, kadmiyum, çinko, bakır ve cıva gibi zehirli ağır metaller doğaya karışacak ve geri dönüşü olmayan çevre felaketleri doğacak. Kaymaz Mahallemizden diri fay hattı geçmekte. Diri fay hattının bulunması depremlerde maden ocaklarındaki barajlarda taşma, çökme ve yarılma ihtimalini güçlendirmekte. Yani deprem riski çok büyük. İçme ve kullanma suları kaynakları ve rezervleri tehlikeye girecek Oluşacak çevre kirliliği kentimizin toplum ve çevre sağlığını tehdit edecektir. Bu yüzden karşıyız.”