Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, aklından geçen Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cumhurbaşkanı adayı olarak aklından geçen ismin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Büyükerşen, Fox TV'de yayınlanan 'Çalar Saat' programının konuk oldu.

Cumhurbaşkanlığı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu uygun gördüğünü açıklayan Büyükerşen şöyle konuştu:

“Bana sorarsanız bizim partinin genel başkanı derim, diğer partilere sorarsanız onlar da mutlaka kendi partilerinin liderlerini aday olarak göstereceklerdir. Ama vatandaş yapacaktır seçimi netice itibarı ile. O nedenle son derece önemli ve doğru olanı yapacaklardır. Türk ulusunun doğru karar vereceğini, sandık önlerine konduğunda doğru isimleri seçeceklerdir. Çünkü bu geçiş dönemidir. Fevkalade önemlidir.

Eski cumhuriyetin revize edilmiş, daha güçlendirilmiş, kuvvetlendirilmiş bir yönetim modeliyle referanduma götürecek birisi lazım. Bu mutlaka çıkacaktır. Atatürk ilkeleri ile kurulmuş olan cumhuriyetin revize edilmiş, çağdaş modern bir modelini kuracak birisine ihtiyacımız var.”