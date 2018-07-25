"Eskiden ‘Formanızı ben yaptım' diyen Aziz Yıldırım vardı; artık taraftarına dokunan bir Fenerbahçe var”

Spor yorumcusu Cüneyt Kaşeler, kongre sonrası yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu. Milli Gazete'den İlhami Yetiş'e konuşan Kaşeler, “Eskiden taraftarlar fırça yiyordu. ‘Üzerinizdeki formayı ben yaptım’ diyen bir Aziz Yıldırım vardı. Geçen gördünüz, kombine için insanlar sıraya girmişler, Ali Koç gitti onların yanına, selfie çektirdi, onlara su, baklava falan dağıttı. Yani taraftarına dokunan bir Fenerbahçe var artık. Buradan buraya geldik” ifadesini kullandı.

Ali Koç'un dün açıkladığı borç miktarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Kaşeler, "Ali Koç Fenerbahçe’ye başkan olmadan önce tek sözü vardı. 'Biz önce Fenerbahçe’nin maddi durumunu düzelteceğiz.' Ali Koç Fenerbahçe’ye geldiğinden beri oyunculara geçmişten kalan 15 milyon Euro borcu ödedi. En son sermaye artırımı yaptarak orada 250 milyon TL’yi hibe etti karşılıksız olarak. Ali Koç ilk önce Fenerbahçe’nin maddi yapısını düzeltmeye çalışıyor. Bunda da başarılı olacaktır" yorumunda bulunan Kaşeler, buna gerekçe olarak Türkiye'nin önemli iş insanlarından Burhan Karaçam, Şaban Erdikler ve Erol Bilecik gibi isimlerin Ali Koç'la birlikte çalışmasını gösterdi.

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Fenerbahçe'de zihniyetin değiştiğini söyleyen Kaşeler, Ali Koç'un ilk önce Comolli'yi, daha sonra da Phillip Cocu’yu getirerek futbol aklının yerleştiğini söyledi.

"Fenerbahçe’de artık üzerine konuşabildiğimiz futbol aklı var. Gidiş yolu var en azından. Monchi’nin Sevilla’da, Roma’da yaptıklarına benzer bir gidiş yolu var. Sahada başarı her an gelmeyebilir. Çünkü top çizgiyi geçer ya da geçmez. Fakat Fenerbahçe’nin çok daha kurumsal, çok daha Fenerbahçe taraftarına değen bir kulüp olduğu ortada" şeklinde sözlerine devam eden Kaşeler, yönetimin artık taraftarına da dokunduğunu ve bu değişimin uzun vadede başarı getireceğini söyledi.