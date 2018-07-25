Ali Koç, Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün borcunun 31 Mayıs 2018 itibarıyla 621 milyon Euro (3.2 milyar TL) olduğunu açıkladı. Kulübün ekonomik durumuna ilişkin ”Haciz tehditleri gelmeye başladı. Sportif faaliyetlerde pek çok branşta ödemeler yapılmadığını gördük. Bankalar kapımıza geldi. Pek çok sorunla karşı karşıya kaldık. Toz pembe dünya beklemiyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk” değerlendirmesinde bulunan Ali Koç, Ülker Stad isim hakkı, Ülker Arena üst kullanım hakkı, Reklam ve Tribün isim hakkının satışından elde edilen 397 milyon TL’lik gelirin geldiği yıl harcandığını aktardı. Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü'ne 50 milyon dolar hibe ettiğini açıkladı.

3 Haziran'daki seçimde 20 yıllık Aziz Yıldırım döneminin ardından başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, FB TV'de "Camiaya Sesleniş" adlı programda açıklamalarda bulunuyor. Ali Koç’un açıklamalarından satır başları şöyle:

“Camiaya Sesleniş adıyla yaptığımız programın devamı ayda bir veya en geç iki ayda bir yapılacaktır. Geçen sürede son toplantıdan itibaren konuşulanları paylaşacağız.”

“Fenerbahçe tarihi bir seçim yaşayacak demiştik. Katılım oranlarıyla, sandık sayısıyla, statta yapılmasıyla ve rekabetçi geçecek olmasıyla. Fenerbahçe camiasının sadece Fenerbahçe’yi sevenlere değil Türkiye’nin büyük bir kısmına hitap ettiği bir seçim süreci oldu.”

“Seçimdeki fark, camianın aslında ciddi bir felsefe değişikliğine duyduğu arzuyu gösteriyordu. Bunu çok önemli buluyorum. 20 yıldır süregelen bir lider, başkanlık, olumsuz olumsuz çok şeyler söyleyebiliriz ama Fenerbahçe camiası değişiklik istiyordu.”

“Bu değişimin ihtiyaç olduğunu ve Fenerbahçe’nin bu çağın gerekleriyle yönetilmesi gerektiğini söylemiştik. Baştan aşağı bir felsefe değişikliğinden bahsediyoruz.”

“Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolunun içinde bulunduğu durum mali olarak sürdürülemez bir durum. Günü kurtarma yaklaşımıyla sürdürülemez. Biz, toz pembe bir dünya beklemiyorduk. İyi olmadığını bilerek bu göreve talip olduk.”

”Haciz tehditleri gelmeye başladı. Sportif faaliyetlerde pek çok branşta ödemeler yapılmadığını gördük. Bankalar kapımıza geldi. Pek çok sorunla karşı karşıya kaldık. Dediğim gibi toz pembe dünya beklemiyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk.”

“Camiamızın bize ses verdiğimizi ve beklentilerimizi karşıladıklarını görüyoruz. İnşallah sizlere layık olacağız ve sizler de bize inanmaya devam edeceksiniz. Bir seferberliğe girmezsek içinden çıkamayız dedik. Umarım seferberlik diğer kulüplerimize de örnek olur”

”Bunlar sadece Futbol A.Ş.’nin rakamları. Bu rakamlara dernek rakamlarını da eklediğiniz zaman rakamlar çok daha olumsuz istikamette gidiyor. Burada denetçi görüşüne de yer verilmemiştir. Borca batık bir durumla karşı karşıyayız.”

”Borç durumunun 400 milyon Euro olduğu söyleniyordu. Bizim 31 Mayıs 2018 itibarıyla toplam borcumuz 621 milyon Euro (3.2 milyar TL). 3,2 milyar TL’lik borcun 2,2 milyar TL’si kısa vadeli. Yani bu borcun bir yıl içinde ödenmesi gerekiyor.”

”Bizden önceki yönetim 400 milyon euro borcumuz olduğunu ifade ediyordu. Ortada %54’lük bir fark var. Borçlara daha derinlemesine bakarsak, 2,2 milyar TL’lik bir yılda ödenmesi gereken borcun, 820 milyon TL’lik kısmı Haziran – Eylül ayları arasında ödenmesi gerekiyordu. Ürkütücü değil mi?”

“Geldiğimizden beri bağımsız mali ve hukuki denetim başlattık. Hukuki denetim tamamlandı, mali denetim ise ekim sonunda altına imzamızı atabileceğimiz şekilde teslim edilecek.”

“UEFA’dan temyiz kağıdı alabilmek için 30 Haziran 2018 itibariyle A takım futbolcularımıza olan 15.5 milyon TL olan borcu ödedik.”

”Ülker Stad İsim Hakkı, Ülker Arena Üst Kullanım Hakkı, Reklam ve Tribün İsim Hakkı ve diğer olmak üzere toplam 397 milyon TL peşin olarak tahsil edilmiş gelir var. 397 milyon TL’lik bu gelir, geldiği ilk sene olduğu gibi harcanmış.”

“2021 yılına kadar veya ₺180M’u bulana kadar tüm bilet ve kombine gelirlerimiz temlik edilmiş. Loca, TFF yayın, Spor Toto gelirleri, Fenerium alacakları ve muhtelif reklam gelirleri de 2023 yılında dek temlikli.”

“Şurada gördüğünüz yaklaşık 400 milyon TL’lik kalemler daha alındığı ilk sene harcanmış. Sponsorluk anlaşması bitene kadar gelirimiz yok buradan. Hepsi geldiği yıl tüketilmiş.”