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"Eskiden Bahçeli Erdoğan'a hakaret ederdi; şimdi Erdoğan Bahçeli'ye ve tüm MHP'lilere hakaret ediyor"

CHP'li Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi

06 Mayıs 2018 14:49

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisi AKP’ye oy verip de kendisine oy vermeyecek kişileri ‘münafık’ olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Özel, “Diyor ki: Cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsıma oy verip parlamento seçiminde AKP'ye oy vermeyenler münafıktır. Eskiden Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan'a hakaret ederdi; şimdi Erdoğan, Bahçeli'ye ve tüm MHP'lilere hakaret ediyor…” ifadelerini kullandı.

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