Erdoğan: Birileri fitne kaynatıyor; bu münafıklar çetesini 24 Haziran'da yere gömeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine "S&P diye bir kredi derecelendirme kuruluşu siyasi kararlar alıp bizim gerilediğimizi söylüyor. Haddini bil! Türkiye nerede siz neredesiniz? Biz zaten bunları dehledik. Artık onlara üyeliğimiz falan da yok" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"Birileri fitne kaynatıyor. 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim' diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu münafıklar çetesini inşallah 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz. " diyen Erdoğan, CHP'nin Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi konusunda "Haftalarca milleti oyaladılar. Yok çatı dediler, yok kapı dediler, yok pencere dediler; sonunda ince siyasette karar kıldılar" değerlendirmesinde bulundu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de AKP İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Birileri fitne kaynatıyor. 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim' diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah... Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. Bu münafıklar çetesini inşallah 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz. "

"Nerede o Cumhurbaşkanı adayı"

Birileri çıkmış diyorlar ya... 'Cumhurbaşkanı adayı ekonomiyi iyi bilecek.' Nerede o cumhurbaşkanı? O aday nerede? Ziya Paşa 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' diyor. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Biz eserlerimizle milletin karşısındayız. Bilemiyorum ana muhalefetin adayı ne ile milletin karşısında. Bizim bu millete, bu ülkeye eser verişimiz yeni başlamadı. Ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığla başladı. Başbakanlığımla devam etti. Cumhurbaşkanlığımızla da devam ediyoruz.

"İnce siyasette karar kıldılar"

Kayserili ticareti iyi bilir. Kaliteden de çok iyi anlar. Kayseri aynı zamanda siyasetçinin kalitelisini de çok iyi bilir. Türkiye 24 Haziran'da bir seçime giriyor. Seçim tarihinin açıklandığı günden bu yana yaşananları gözünüzün önüne getirin. Cumhurbaşkanı adaylığı, milletvekili transferi, ittifak arayışları konusundaki hesaplarına, taktiklerine bir bakın. Oyun, oyun içinde oyun. Göreceğiniz tek şey tutarsızlık olacakrır. İlkesizlik olacaktır. Millete saygısızlık olacaktır. Haftalardır milleti oyaladılar. Yok çatı dediler, pencere dediler. Sonuçta 'İnce' siyasette karar kıldılar. Ülkemizin önünde öyle bir mesele olduğunu düşünmediler. Seçim bu haziranda değil önümüzdeki yıl kasımda da olsa başaramayacaklardı. Sadece bu iki haftada yaşananlar bile kimlerin siyaseti ülkenin geleceği için yaptığını, kimlerin siayaseti sadece kendi çıkarları için düşündüğünü açıkça ortaya koymuştur.

"Yenikapı, Cumhur İttifakı'na dönüştü"

MHP ile kurduğumuz, BBP'nin de destek verdiği seçim ittifakıyla milletimizin karşısına çıktık. Dün adaylığımızın resmi başvurusu yapıldı. Yenikapı ruhu, 'Cumhur İttifakı'na dönüştü. Şimdi ne var? Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'nda bütünleştik mi? Zira ümmetin buna ihtiyacı vardı, şimdi bunu yapıyoruz. Ayrılığa, gayrılığa son, artık birlik zamanı.

"Bunları dehledik, rahat durmuyorlar"

Biz çalışırken birileri de durmuyor. S&P diye bir kredi derecelendirme kuruluşu siyasi kararlar alıp bizim gerilediğimizi söylüyor. Haddini bil! Türkiye nerede siz neredesiniz? Biz zaten bunları dehledik. Artık onlara üyeliğimiz falan da yok. Ama onlar rahat durmuyor. Sen bu sınıfın öğretmeni değilsin. Öğretmeni olduğun yerlere bak.